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Muskel-Drama

Verletzungs-Schock bei Ski-Star Odermatt

Odermatt
© Getty Images
Der Gesamtweltcupsieger verpasst den Abflug nach Chile. Ob ein Start auf dem Rettenbachgletscher in Sölden am 25. Oktober in Gefahr ist, kommunizierte der Verband nicht.
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Ski-Star Marco Odermatt ist in der Vorbereitung auf die neue Alpin-Saison zurückgeworfen worden. Wie Swiss-Ski am Samstag mitteilte, hat sich der Gesamtweltcupsieger eine "kleine Muskelverletzung" zugezogen.

Wie lange der Schweizer ausfallen wird und ob ein Start auf dem Rettenbachgletscher in Sölden am 25. Oktober in Gefahr ist, kommunizierte der Verband nicht. Fest steht, dass Odermatt am kommenden Montag nicht wie geplant gemeinsam mit dem Team nach Chile reisen wird.

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Laut der Mitteilung klagte Odermatt während des Athletiktrainings in dieser Woche über Schmerzen. Die anschließenden Untersuchungen hätten die kleine Muskelverletzung zutage gefördert. Im Vordergrund stehe nun Therapie sowie Reha, schreibt Swiss-Ski. Sobald ein Training auf Schnee wieder möglich sei, werde die weitere Saisonvorbereitung neu geplant.

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