oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Überraschung

Ski-Ikone Lindsey Vonn (41) wechselt plötzlich Sportart

Für Ski-Star Lindsey Vonn gab es nach ihrem schweren Olympia-Sturz einen Ausflug in eine andere Sportart.
OE24 auf Google bevorzugen

Nachdem sie kurzzeitig um ihr Bein bangen musste und von einer Amputation bedroht war, sind Rollstühle und Operationen mittlerweile Geschichte. Während ihr Weg zurück weitergeht, weinte die 41-Jährige vor wenigen Tagen noch Freudentränen, als sie erstmals wieder auf einem Rennrad saß. Nun folgte der nächste Schritt mit dem Tennisschläger, nachdem die Hall of Fame gerufen hatte. Vonn meldete sich auf Instagram zu Wort und schrieb, was für ein Tag das war, an dem sie zum ersten Mal als Schiedsrichterin im Einsatz stand. Sie sei sich nicht sicher, ob ihr das liege, aber alle hätten einen Riesenspaß gehabt.

Auftritt ganz in Weiß

Die Olympiasiegerin zeigte sich auf dem Rasen komplett in Weiß, was bei Fans Erinnerungen an Wimbledon auslöste. An der Seite von Arantxa Sanchez Vicario, die in ihrer Karriere vier Einzel-Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte, lernte Vonn viele neue Dinge. An diesem Tag glänzte die mehrfache Weltmeisterin nicht nur auf dem Schiedsrichterstuhl.

Auch interessant

Darum shreddern KI-Giganten massenhaft alte Bücher

Forscher entdecken 6.500 Jahre altes Heiligtum

Kult-Star: Mel C bringt Wien zum Beben

Duelle mit echten Champions

Zu ihren Mit- und Gegenspielerinnen zählte auch Garbine Muguruza, die Anfang 2026 erstmals Mutter geworden war. Die Ski-Legende freute sich darüber, dass sie sogar ein paar Punkte gegen Champions spielen durfte und bezeichnete dies als Privileg. Ihre Aufgabe auf dem Schiedsrichterstuhl erfüllte sie dennoch mit großer Sorgfalt.

Begeisterung unter den Fans

Der Ausflug in die Tenniswelt sorgte für positive Reaktionen. Ein Fan merkte auf Instagram an, dass Vonn den Sport liebe, andere respektiere, allgemeine Wertschätzung genieße und hervorragende Beziehungen zu Athleten pflege. Zudem verdiene sie als Legende von historischem Rang einen Platz in den Führungsstrukturen des Olympischen Komitees. Dafür müsste Vonn ihre Karriere allerdings offiziell beenden, wobei sie eine Rückkehr in den Weltcup zuletzt nicht ausschloss.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Verletzungs-Schock bei Ski-Star Odermatt

Als der Herminator fast ein Bein verloren hätte

ÖSV-Ass liebt Schweizer Ski-Star

Nach Fast-Amputation: Vonn startet Comeback

Ski-Juwel tritt mit 22 Jahren plötzlich zurück

Ski-Ikone Lindsey Vonn (41) wechselt plötzlich Sportart

Seltene Komplikation: Ski-Star mit großer Angst um Ehefrau

Neuer Job für unsere Ski-Legende

Ski-Star musste unters Messer

Keine Motivation mehr! Riesiges Ski-Talent beendet abrupt Karriere