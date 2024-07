× Auf Wolke 7: Neues Glück für Karl Theodor zu Guttenberg

Nun ist es endlich offiziell: Karl-Theodor zu Guttenberg zeigt sich mit seiner neuen Liebe.

Lange wurde gemunkelt, doch beim Reitturnier CHIO am 7. Juli in Aachen zeigt sich Karl-Theodor zu Guttenberg (52) und Katherina Reiche (50) endlich gemeinsam in der Öffentlichkeit – und das ganz vertraut und entspannt. Laut „BILD“-Zeitung sind der frühere Verteidigungsminister (CSU) und die ehemalige Parlamentarische Staatssekretärin (CDU) im Umweltministerium bereits seit mehreren Monaten ein Liebespaar. Bereits Silvester 2023/24 feierten Sie gemeinsam in Kitzbühel.

Laut Insidern gefiel ihm der 50-Jährige gut, der Vielfache Millionär wirkte wieder gelöster und fröhlicher, als er sich auf seiner Seite befand. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren durch die Politik, gefunkt hat es wohl erst im letzten Jahr.

Zwei Kinder mit erster Frau

Aus der ersten Ehe mit Stefanie zu Guttenberg gingen die beiden Töchter Anna (20) und Mathilda (22) hervor.

© Getty Images ×

Guttenberg und seine Ex-Frau Stefanie

Von 2000 bis 2023 waren die beiden verheiratet, im September gaben sie dann das offizielle Ehe-Aus bekannt.

Reiche ebenso Kinder aus erster Ehe

Katharina Reiches Ehe mit Parteikollegen Sven Petke (56) endete bereits vor längerer Zeit. Sie hatten sich 1995 bei der Jungen Union kennengelernt und gaben sich 2003 das Ja-Wort. Reiche und Petke haben zwei Töchter (21 und 25) und einen Sohn (17).

© Getty Images ×

Katharina Reiche

Politikkarriere haben beide hinter sich

Ihre Politikkarriere beendete sie im Jahr 2015 und wechselte zum Energiedienstleister Westenergie, wo sie aktuell Chefin von 10.000 Mitarbeitern ist. Auch zu Guttenberg beendete er nach der Plagiatsaffäre seine Doktorarbeit 2011 seine Politikkarriere. Er tritt im Wirtschaftssektor auf den Plan und führt ihn als Berater, unter anderem für die Lufthansa, durch.