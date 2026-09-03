FIS verkündet: Ski-Revolution ist perfekt

Bislang fand die Ski-WM alle zwei Jahre statt, das wird sich nun drastisch ändern.

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„Nachdem dem FIS-Vorstand eine vorläufige Machbarkeitsstudie präsentiert wurde, die den Schwerpunkt auf sportlichen Wert, Terminliste sowie kommerzielles und medienrechtliches Potenzial legte, stellte sich der FIS-Vorstand hinter das Konzept, die Häufigkeit der FIS-Weltmeisterschaften zu erhöhen", hieß es vom Verband.

Damit ist es also offiziell, die Ski-WM wird künftig jedes Jahr stattfinden! Ausnahmen bilden nur jene Jahre mit Olympischen Winterspielen, hier setzt die WM aus. Starttermin hierfür ist das Jahr 2032.

Ein zweitägiger Kongress im Schweizer Thun brachte diese massive Änderung des Ski-Zirkus hervor.

Die FIS setzte bislang auf einen Zweijahres-Takt in ungeraden Jahren, künftig folgt man also dem Prinzip des Biathlon, zum Beispiel.

Der Verband erhofft sich dadurch breitere Vermarktungsmöglichkeiten, die Belastungsschraube für die Athletinnen und Athleten wird damit aber drastisch angezogen.

Betroffen sind aktuell Ski Alpin, Skilanglauf, Skispringen, Nordische Kombination, Freestyle und Snowboard.

Auch wenn der Anfang noch sechs Jahre dauert, könnte es auch schon 2028 eine "Bonus-WM" geben.