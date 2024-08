Bub (4) stürzte mit Radl in Donaukanal - Vater sprang nach

Das Kind war mit seinem Fahrrad vom Weg abgekommen.

Dramatische Szenen haben sich am Sonntagabend beim Donaukanal in Brigittenau abgespielt. Dort war ein Vierjähriger mit seinem Vater unterwegs - beide fuhren mit den Rädern. Der Bub dürfte laut Berufsrettung Wien mit dem Radl vom Weg abgekommen, und gefallen sein. "Er ist über die Böschung in den Donaukanal gestürzt", so ein Sprecher.

Vater rettete seinem Kind das Leben

Zum Glück reagierte sein Vater schnell. "Der Papa ist sofort hinterhergesprungen und hat ihn herausgezogen." Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, waren sowohl Vater als auch Sohn wieder an Land.

Der Vierjährige wurde gleich versorgt. Der Bub erlitt durch den Sturz vom Rad Prellungen am Oberkörper. Zur Sicherheit brachte die Berufsrettung das Kind zur weiteren Abklärung in ein Spital.