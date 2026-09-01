Snowboard-Knall um Olympiasieger Benjamin Karl

Doppel-Olympiasieger Benjamin Karl setzt seine Snowboard-Karriere nun doch fort.

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Der 40-Jährige hatte nach seiner zweiten Snowboard-Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien (nach 2022 in Peking) eigentlich eine Radprofi-Karriere angepeilt. Jetzt der Rückzieher.

"Über den Sommer sind allerdings einige Dinge passiert, die so nicht vorhersehbar waren. Dazu hat sich das Gefühl extrem verstärkt, dass ich ganz einfach ein Snowboarder bin, der gerne Rad fährt", erklärte Karl.

"Schuster, bleib bei deinen Leisten!"

Der fünffache Weltmeister ergänzte, dass sich auch sein Blick auf das professionelle Snowboarden verändert habe. "Ich betreibe das Snowboarden schon 30 Jahre, da sind viele Dinge vermeintlich zu einer Selbstverständlichkeit geworden.

Die jüngsten Erfahrungen haben mir aber gezeigt, dass man nichts als gegeben voraussetzen darf. Ich habe wieder zu schätzen gelernt, welch große Unterstützung ich über all die Jahre erhalten habe, die alles andere als selbstverständlich ist."

Er freue sich jetzt darauf, gemäß dem Sprichwort "Schuster, bleib bei deinen Leisten!" seine Karriere fortsetzen zu können, meinte der Medaillensammler. "Mit der Heim-WM im Montafon gibt es im kommenden März ja bereits das nächste große Highlight." Christian Galler, der Sportliche Leiter Snowboard im ÖSV, erklärte: "Ich habe mit Benji in den vergangenen Tagen zahlreiche Gespräche geführt, in denen ich stark den Eindruck gewonnen habe, dass er als Alpin-Boarder noch einiges vorhat."