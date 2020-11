Leak zeigt: So protzen die Islamisten in Österreich mit ihren Waffen

Einem Verfassungsschützer reicht’s: Er leakte Fotos von Islamisten und ihren Waffen. Von den Razzien blieben sie unbehelligt.

„Ich muss Ihnen das jetzt alles übergeben, ich bin so sauer, dass in Salzburg jetzt keine einzige Anti-Terror-Razzia stattgefunden hat“, liefert der Verfassungsschützer, der seinen Namen nicht nennen will, ein Dutzend Bilder in der INSIDER-Redaktion ab.Die Durchsicht der Fotos hat dann eine deutliche Verschlechterung des persönlichen Sicherheitsgefühls zur Folge.Junge radikale Islamisten posieren für diese Handy-Bilder in österreichischen Wohnungen vor Flaggen des Islamischen Staats (IS) und vor Fahnen mit Kampfsprüchen.