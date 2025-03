Trump legt nach: "Selenskyj hat zu hoch gepokert"

Nach dem Eklat im Weißen Haus legt US-Präsident Donald Trump noch einmal nach.

Ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus ist völlig eskaliert. Trump drohte Selenskyj damit, die Ukraine im Kampf gegen Russland im Stich zu lassen, sollte es nicht zu einer Einigung mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin kommen. "Sie werden entweder einen Deal machen oder wir sind raus", so Trump am Freitag im Weißen Haus. Sofortige weitere Gespräche mit Selenskyj nach dem Eklat lehnte er ab.

Trump überzog Selenskyj vor laufenden Kameras lautstark mit heftigen Vorwürfen. "Sie setzen das Leben von Millionen Menschen aufs Spiel. Sie riskieren einen Dritten Weltkrieg", sagte er zu seinem Gast. Trump forderte Selenskyj auf, dankbar für die US-Hilfe im Kampf gegen Russland zu sein und verlangte von ihm, seine Haltung zu ändern.

"Er will keinen Frieden"

Trump machte sich am späten Freitagnachmittag (Ortszeit) auf den Weg in sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Es blieb offen, ob er in den kommenden Tagen für ein weiteres Gespräch mit dem Ukrainer bereit ist. "Das war kein Mann, der Frieden schließen wollte, und ich bin nur interessiert, wenn er das Blutvergießen beenden will", sagte er vor dem Abflug. Wenn die Ukraine nicht einlenke, dann müsse die Ukraine alleine weiterkämpfen, warnte er erneut.

Selenskyj habe laut Trump „zu hoch gepokert“. Er selbst wolle einen Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine, der ukrainische Präsident wollte hingegen den Krieg weiter in die Länge ziehen. „Er hat schwache Karten“, betont der US-Präsident zum wiederholten Male. Präsident Putin wolle hingegen laut Trump den Krieg beenden.

Trump deutete auch an, dass die USA die Ukraine nicht mehr unterstützen werden.