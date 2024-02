Es geht um Millionen! Neuer Streit um Erbe von Udo Jürgens

Udo Jürgens Kinder: „Wir denken täglich an den Papa. Er ist immer in unseren Herzen!“ Jenny und John Jürgens, die Kinder des unsterblichen Entertainers Udo Jürgens liefern mit der neuen 3-fach CD „Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit“ und im oe24.TV-Interivew ihre ganz persönlichen Erinnerungen an den unsterblichen Papa.