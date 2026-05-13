Freigelassener Mörder tötet Schülerin im Rapsfeld

Der Mord an der 18-jährigen Schülerin Alisia I. erschüttert derzeit ganz Rumänien

Der Fall ist vor allem deshalb schockierend, weil der mutmaßliche Täter bereits wegen eines früheren Mordes verurteilt war und trotzdem vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde. Der 39-jährige Bóné J. hatte 2010 einen Mann mit einer Axt getötet und hätte eigentlich noch bis 2027 in Haft sitzen sollen. 2025 wurde er jedoch auf Bewährung freigelassen. Rumänische Medien sprechen inzwischen von einem schweren Justizversagen.

Die Tat geschah im Dorf Parhida im Nordwesten des Landes. Alisia absolvierte dort ein Praktikum auf einer Ziegenfarm, auf der auch der Täter arbeitete. Ermittler gehen davon aus, dass der Mann der jungen Frau wiederholt Avancen gemacht hatte. Nachdem sie ihn zurückgewiesen hatte, soll er sie in ein Rapsfeld gezerrt und mit mehreren Messerstichen getötet haben. Laut Obduktionsbericht wehrte sich die 18-Jährige heftig und verletzte ihren Angreifer durch Kratzen und Beißen.

Wenige Stunden nach der Tat entdeckte die Polizei den Verdächtigen mithilfe einer Wärmebildkamera versteckt in einem Feld. Bei der Festnahme trug er laut Ermittlern noch blutverschmierte Kleidung und gestand später die Tat.