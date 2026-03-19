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"spusu legendär"-Tarif gegen die Teuerung
© Spusu

100GB für unter 10 €

"spusu legendär"-Tarif gegen die Teuerung

19.03.26, 13:55
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Die Inflation treibt die Handykosten in Österreich nach oben. Während viele im April für bestehende Verträge tiefer in die Tasche greifen müssen, setzt ein Anbieter auf ein Gegenmodell.

Wien. Die jährliche Indexanpassung sorgt in der Branche für Aufsehen, denn ab Mittwoch, 1. April, ziehen die Preise kräftig an. Basis ist der Verbraucherpreisindex (VPI) von 3,5 Prozent. Da viele Verträge eine Wertsicherungsklausel enthalten, seien vor allem einige Bestandskund:innen "der drei größten Mobilfunker" betroffen, schreibt der Anbieter "spusu" in einer Aussendung. Die Steigerung könne heuer sogar bis zu 6,4 Prozent betragen. 

"spusu" verzichtet hingegen bewusst auf VPI-Anpassungen, Servicepauschalen und Bindungen, so der Anbieter weiter.

"In Österreich ist rund die Hälfte aller Handytarife indexgesichert. Ein genauer Vergleich lohnt sich hier definitiv. Wer auf einen Tarif ohne Wertsicherungsklausel umsteigt, kann sich dauerhaft vor automatischen Preiserhöhungen schützen", erklärt "spusu" Gründer Franz Pichler.

Kurios: Mobilfunk eigentlich inflationsdämpfend

In der Gesamtbetrachtung wirke die Mobilfunkbranche inflationsdämpfend, heißt es in der Aussendung weiter. Die Preise bei Neukundenangeboten sind seit 2020 um 36,4 Prozent gesunken. Für viele Verbraucher:innen spiegelt sich dieser Effekt jedoch nicht auf der eigenen Handyrechnung wider. Die Preise für Bestandskund:innen stiegen durch die Wertsicherungsklauseln nämlich um 28,2 Prozent an. Grund dafür: Der Subindex "Mobiltelefonie" bezieht sich ausschließlich auf aktuell angebotene, neu anmeldbare Tarife von denen eben vor allem Neukund:innen profitieren.

Preisentwicklung Mobilfunk
© spusu

Legendärer Tarif kehrt zurück

Wer heutzutage immer noch über 20 Euro für seinen Handytarif bezahle, sollte laut Pichler wechseln. "spusu" bringt dafür den "spusu legendär"-Tarif um 9,90 Euro mit 100 GB Datenvolumen zurück. Die 5G-Variante kostet 14,90 Euro für 150 GB. "Um den Konsument:innen den Wechsel noch schmackhafter zu machen, sind die ersten 4 Monate gratis", so der Gründer. Das Unternehmen kümmere sich dabei um die Kündigung und Rufnummernmitnahme.

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