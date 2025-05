Sillpark vereint künftig Shopping und Gesundheit

Das Shopping-Center Sillpark Innsbruck steht vor einer umfassenden Modernisierung und Umgestaltung. SES Spar European Shopping Centers investiert mehr als 30 Millionen Euro in das Großprojekt „SILLPARK 3.0“.

Die groß angelegte Modernisierung findet bei laufendem Betrieb und damit uneingeschränkt offenen Shops statt und soll bis Herbst 2026 umgesetzt werden. Zusätzlich erhält der Sillpark als Innsbrucks erste innerstädtische Shopping-Mall, die bereits im Jahr 1990 eröffnet wurde, einen völlig neuen Gesundheitspark. Mit dem 30 Millionen Euro großen Investment wird das Einkaufscenter, eines der meistfrequentierten Einkaufsdestinationen Tirols, zum modernsten Shopping-Treffpunkt Tirols und fit für die nächsten Jahrzehnte.

Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers. © evatrifft ×

Neben einer umfassenden architektonischen Aufwertung in der Mall entsteht auch ein innovativer Gesundheitspark in Zusammenarbeit mit der Vinzenz Gruppe Service. „Das Motto der Neugestaltung lautet „frisch, hell und sympathisch“. Wir werden damit auch in Zukunft unseren Besucherinnen und Besuchern ein inspirierendes und angenehmes Shoppingerlebnis bieten. Gleichzeitig stärken wir die Position der Innsbrucker Innenstadt“, erklärt Christoph Andexlinger, CEO SES Spar European Shopping Centers.

Center-Manager Markus Siedl © SILLPARK ×

Umbau ohne Einschränkungen beim Shopping

Trotz der umfangreichen Bauarbeiten bleibt die Shopping-Mall während der gesamten Modernisierungsphase geöffnet. Durch eine sorgfältige Planung und Umsetzung der Bauarbeiten wird der laufende Betrieb so wenig wie möglich beeinträchtigt. „Die Shops im SILLPARK haben auch während der Umbauphase für unsere Kundinnen und Kunden selbstverständlich wie gewohnt geöffnet“, betont Center-Manager Markus Siedl.

Neues Shopping-Erlebnis in modernem Ambiente

Seit Jahrzehnten ist der Sillpark mit seinen zugkräftigen Magnetbetrieben ein zentraler Anziehungspunkt in Innsbruck. Nun wird die beliebte Shopping-Destination noch attraktiver gestaltet: Die geplanten Umbauten setzen auf ein offenes, lichtdurchflutetes Design, das für eine angenehm helle Atmosphäre sorgt. Mehr natürliche Lichtquellen, großzügige Flächen und eine zeitlos moderne Innenarchitektur sorgen für ein einladendes Raumambiente.

Nachhaltigkeit und Kundenkomfort im Fokus

Der Sillpark ist das einzige Shopping-Center Österreichs mit einem eigenen Wasserkraftwerk, mit dem ganze 50 Prozent des allgemeinen Energiebedarfs im Center durch umweltfreundliche Eigenproduktion gedeckt werden. Auch bei der aktuellen Modernisierung ist die Nachhaltigkeit wieder ein zentrales Anliegen. Die gesamte Neugestaltung wird unter Berücksichtigung modernster Umweltstandards durchgeführt. Energieeffiziente Beleuchtung, nachhaltige Materialien und eine ressourcenschonende Bauweise stehen dabei im Mittelpunkt.

Visualisierung Gesundheitspark © Atelier 3 ×

Gesundheitsversorgung der Zukunft

Der erste Gesundheitspark in einem österreichischen Shopping-Center öffnet 2026 im Sillpark. Ein Leuchtturmprojekt im Rahmen der Umgestaltung wird der neue Gesundheitspark, der auf einer Fläche von über 3.000 Quadratmetern wird im zweiten Obergeschoss realisiert. Gemeinsam mit der Vinzenz Gruppe Service als Joint Venture Partner der SES entsteht hier im Sinne des Gemeinwohls ein zukunftsweisendes medizinisches Versorgungszentrum, das sowohl Allgemeinmediziner als auch Fachärztinnen, Therapeuten und weitere Gesundheitsdienstleister unter einem Dach vereinen wird.

Fertigstellung Herbst 2026Die Fertigstellung der Adaptierungsmaßnahmen im Sillpark und die Eröffnung des neuen Gesundheitsparks sind für Herbst 2026 geplant. Ab diesem Zeitpunkt wird die Shopping-Mall neue Maßstäbe für die Verbindung von modernem Shopping und zeitgemäßer Gesundheitsversorgung setzen.