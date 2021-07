Peter Stöger hat bei Ferencvaros Budapest einen erfolgreichen Auftakt gehabt.

Peter Stöger hat bei seinem Pflichtspieldebüt als Trainer von Ferencvaros Budapest in der Champions-League-Qualifikation einen klaren Heimerfolg gefeiert. Die Ungarn besiegten Prishtina am Dienstag 3:0 (0:0). Das Rückspiel der ersten Runde steht in einer Woche im Kosovo auf dem Programm.