Jetzt wird es ernst: Piloten-Streit bringt Osterferien ins Wanken

Kurz vor den Osterferien spitzt sich die Lage zu. Ein möglicher Streik bei Eurowings ist nicht ausgeschlossen – und könnte tausende Reisende treffen. Droht jetzt das große Flug-Chaos?

Nach mehreren Streikwellen ist der Konflikt mit den Piloten noch immer nicht gelöst. Jetzt drohen neue Arbeitskämpfe – genau zur heiklen Reisezeit rund um Ostern.

Konkrete Streiktermine gibt es zwar noch nicht, doch die Gefahr ist real.

Konflikt eskaliert weiter

Hintergrund sind festgefahrene Verhandlungen – vor allem rund um die Betriebspensionen der Piloten. Die Gewerkschaft hat bereits mehrfach zu Streiks aufgerufen, zuletzt legten mehr als 5.000 Piloten für 48 Stunden die Arbeit nieder. Die Fronten bleiben verhärtet – eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.

Hunderte Flüge betroffen

Schon bei den letzten Streiks kam es zu massiven Auswirkungen: Hunderte Flüge gestrichen, an wichtigen Drehkreuzen wie Frankfurt und München kam es zu großen Problemen. Auch Verbindungen nach Österreich waren betroffen. Teilweise fielen an einem Tag rund 300 Flüge aus.

Jetzt zittern Oster-Urlauber

Besonders brisant: Sollte es erneut zu Streiks kommen, könnten genau die Osterferien betroffen sein. Dann drohen Verspätungen, Ausfälle und Chaos an Flughäfen – mitten in der Hauptreisezeit. Zwar wird weiter verhandelt, doch eine Einigung ist aktuell nicht absehbar.

Für Reisende heißt es jetzt: Augen offen halten und im Zweifel regelmäßig den Flugstatus checken.