Streik-Schock in Berlin! Kein einziger Flug hebt ab

Stillstand am Hauptstadt-Airport: Wegen eines Warnstreiks geht am Berliner Flughafen nichts mehr. Tausende Passagiere sitzen fest – der gesamte Flugverkehr ist betroffen.

Am Berliner Flughafen herrscht am Mittwoch Ausnahmezustand. Aufgrund eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi starten und landen seit den frühen Morgenstunden keine Passagierflugzeuge mehr. Wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mitteilte, fallen sämtliche Abflüge und Landungen den ganzen Tag über aus.

Tausende Passagiere betroffen

Die Auswirkungen sind massiv: Rund 445 Flugbewegungen mit etwa 57.000 Passagieren sind betroffen. Reisende werden dringend gebeten, sich direkt bei ihren Fluggesellschaften über mögliche Umbuchungen oder alternative Reisemöglichkeiten zu informieren.

Streit um Gehälter eskaliert

Hintergrund des Streiks sind laufende Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der FBB. In der zweiten Verhandlungsrunde hatte die Arbeitgeberseite zwar ein erstes Angebot vorgelegt – doch das reicht der Gewerkschaft nicht aus.

Die Gewerkschaft verlangt für die rund 2.000 Beschäftigten des Flughafens unter anderem sechs Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je nach Gruppe oder Stufe. Zudem soll es einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder geben. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen.

Einigung weiter offen

Ob und wann es zu einer Einigung kommt, ist derzeit unklar. Für die Passagiere bedeutet das vorerst vor allem eines: Geduld – und jede Menge Unsicherheit.