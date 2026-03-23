Putin räumt Wirtschaftseinbruch ein

Der Jänner 2026 brachte Russland ein BIP-Minus von 2,1 Prozent im Jahresvergleich.

Moskau. Russlands Wirtschaft ist nach vier Jahren Krieg offiziellen Angaben zufolge ins Minus gerutscht. "Im Jänner dieses Jahres ist Russlands Bruttoinlandsprodukt 2,1 Prozent niedriger gewesen als vor einem Jahr", sagte Präsident Wladimir Putin bei einer Regierungssitzung. Gleichzeitig sei die Industrieproduktion um 0,8 Prozent zurückgegangen. Er erklärte dies mit den vielen Feiertagen in diesem Jahr gegenüber 2025 und forderte von der Regierung entschiedene Maßnahmen.

Putin hat im Februar 2022 den Angriff auf die Ukraine befohlen. Den darauffolgenden Sanktionen des Westens konnte die russische Ökonomie nach der Umstellung auf eine Kriegswirtschaft lange relativ gut widerstehen - auch weil die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts vom staatlich finanzierten Rüstungssektor angetrieben wurden. Anzeichen einer Krise machten sich bereits im vergangenen Jahr in zivilen Sektoren bemerkbar - und konnten zuletzt auch nicht mehr durch steigende Waffenproduktion aufgefangen werden.