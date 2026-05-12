Luxusbau in Kiew: Schwere Vorwürfe gegen Selenskyjs rechte Hand

Es geht um Beteiligung an Geldwäsche von knapp neun Millionen Euro

Antikorruptionsbehörden in der Ukraine haben den ehemaligen Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Yermak, der Geldwäsche verdächtigt. Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) berichteten, eine organisierte Gruppe enttarnt zu haben. Diese soll an der Geldwäsche von umgerechnet fast neun Millionen Euro im Zusammenhang mit einem Luxusbauprojekt in der Nähe Kiews beteiligt sein. Yermak soll dieser Gruppe angehören.

Selenskyjs Bürochef Andrij Jermak © Getty

Nach Durchsuchungen in seiner Wohnung war Yermak im Zuge eines Korruptionsskandals Ende November vergangenen Jahres zurückgetreten. Er war ein langjähriger Vertrauter des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er leitete das Präsidentenbüro seit 2020 und galt als zweitwichtigster Mann in der Ukraine.