AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.600 aktien down -0.5% Andritz AG 63.90 aktien down -0.78% BAWAG Group AG 114.30 aktien up +0.7% CA Immobilien Anlagen AG 24.040 aktien up +1.18% CPI Europe AG 16.230 aktien down -0.18% DO & CO Aktiengesellschaft 201.50 aktien up +1.26% EVN AG 26.800 aktien up +0.75% Erste Group Bank AG 92.25 aktien down -0.16% Lenzing AG 20.450 aktien down -0.97% OMV AG 48.000 aktien up +0.5% Oesterreichische Post AG 30.350 aktien up +0.5% PORR AG 26.050 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.400 aktien down -0.37% SBO AG 28.450 aktien equal +0% STRABAG SE 66.70 aktien down -0.45% UNIQA Insurance Group AG 12.940 aktien up +0.15% VERBUND AG Kat. A 66.90 aktien up +0.6% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.800 aktien up +0.79% Wienerberger AG 25.520 aktien up +0.47% voestalpine AG 32.020 aktien down -0.93%
Kocher
© ONB

Kapital-Puffer

OeNB: Kocher gibt Entwarnung bei Bank-Krediten

11.11.25, 09:01 | Aktualisiert: 11.11.25, 13:09
Teilen

Schwache Nachfrage nach Unternehmenskrediten, aber endlich leichte Erholung bei privater Wohnbaufinanzierung.

Österreichs Banken sind trotz der nur langsamen wirtschaftlichen Erholung gut mit Kapital ausgestattet. Grund seien hohe Gewinne im Vorjahr 2024, die nur in geringem Ausmaß ausgeschüttet worden seien und somit als Polster bei der Bank blieben, geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht der Nationalbank (OeNB) hervor. Die Nachfrage von Unternehmen nach Bankkrediten sei aber weiterhin schwach.

"Wir haben weiterhin eine verhaltene Konjunktur", zeichnete OeNB-Gouverneur Martin Kocher bei einer Pressekonferenz das Lagebild. Die Wirtschaft stabilisiere sich aber zunehmend. Trotzdem seien die Risiken hoch und "auch zum Teil abwärtsgerichtet". Positiv hob Kocher eine zur Zeit sehr hohe Sparquote hervor, die bei steigender Zuversicht das Wachstum stärken könnte.

Erholung bei Krediten für privaten Wohnungsbau

OeNB-Direktor Thomas Steiner sprach von einer "ausgezeichneten finanziellen Lage des Bankensektors". Deren Gewinne im ersten Halbjahr 2025 seien "sehr positiv", wenn auch deutlich (28 Prozent) niedriger als in der Vorjahresperiode. Dies sei aber großteils auf nicht eingetretene Erlöse im Russlandgeschäft der Raiffeisen Bank International (RBI) zurückzuführen. Durch eine Zurückhaltung von rund zwei Drittel der erwirtschafteten Gewinne des Jahres 2024 hätten die Banken zudem einen deutlichen Kapitalpuffer aufgebaut.

Die hohe Eigenkapitalausstattung der Geldhäuser gebe ihnen einen größeren Spielraum für die Kreditvergabe. So habe sich die Kreditnachfrage in der ersten Jahreshälfte 2025 auch etwas erholt - vor allem bei der privaten Wohnbaufinanzierung. Schwach laufe dagegen das Geschäft mit der Unternehmensfinanzierung. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen werde 2025 nochmals über den Vorjahren liegen, wenn auch nur leicht.

Im gewerblichen Wohnbau fast jeder achte Kredit notleidend

Insgesamt stagnierte der Anteil notleidender Kredite (non-performing loans; NPL) im ersten Halbjahr bei rund drei Prozent. Bei der gewerblichen Immobilienfinanzierung liege die Rate mit fast acht Prozent aber wesentlich höher, erklärte Markus Schwaiger, Direktor der Hauptabteilung Finanzmarktstabilität. Im gewerblichen Wohnbau betrage die Anteil sogar fast 13 Prozent und damit fast jeden achten Kredit.

Wegen neuer europäischer Vorschriften zur Risikovorsorge sei unterdessen "in naher Zukunft" mit einem "deutlichen Anstieg des Wertberichtigungsbedarfs für bereits notleidende Kredite zu rechnen", was sich wiederum negativ auf Gewinne und Eigenkapital der Banken auswirken werde, so die Notenbank.

Die OeNB empfiehlt den Kreditinstituten, sich auf "strengere aufsichtliche Anforderungen für Gewerbeimmobilienkredite" vorzubereiten. Die Banken sollten ihre Kapitalbasis absichern, zur Not auch durch Zurückhaltung bei der Gewinnausschüttung, Kostendisziplin üben sowie in Digitalisierung und Cybersicherheit investieren.

