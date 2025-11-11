Diese beliebte Facebook-Funktion verschwindet für immer

Facebook verabschiedet sich von dem Like-Button. Der ehemalige Platzhirsch verliert somit eine essenzielle Funktion aus den frühen 2010er Jahren.

In den frühen 2010er Jahren prägten die Like- und Share-Buttons von Facebook. Bei nahezu jedem Artikel und Blogpost gab es diese Funktion und sie waren meist mit einem Zähler versehen. Damit wurde signalisiert, wie beliebt der Artikel ist.

Heute sind die Social-Buttons veraltet und bedeutungslos. Diese Funktionen sind fast nirgendwo mehr zu finden. Darum stellt Facebook den Support für seine Social-Buttons demnächst ein.

Bald verschwunden

Am 10. Februar 2026 verschwinden die externen Like-Buttons für immer. Auf Seiten, wo die Funktion bis dahin noch vorhanden ist, wird Facebook die Größe auf 0x0 Pixel einstellen.

© Getty Images

Damit wird der Button auf den Webseiten nicht mehr zu sehen sein. Facebook will somit verhindern, dass die jeweiligen Seiten zerstört werden, auf denen die Funktion noch immer integriert ist.

"Spiegeln eine frühe Ära der Web-Entwicklung wider"

In einem Blogpost erklärt Facebook: "Solche Plugins spiegeln eine frühe Ära der Web-Entwicklung wider. Ihre Nutzung ist im Laufe der Zeit natürlich zurückgegangen, während sich die digitale Landschaft weiterentwickelt hat".

Heutzutage ist die Relevanz von Facebook nicht mehr so hoch. Vor allem bei jüngeren Nutzern spielt der einstige Gigant keine Rolle mehr.