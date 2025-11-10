Großausfall bei YouTube war gezielte Knallhart-Maßnahme

Viele Menschen nutzen täglich die Videoplattform Youtube. Am Wochenende kam es jedoch dazu, dass zahlreiche Personen dachten, das System hätte eine große Störung. Videos wurden nicht geladen, Vorschaubilder waren grau und Inhalte ließen sich nicht starten.

Doch es stellte sich heraus: Es handelte sich nicht um einen Fehler, sondern um eine gezielte Maßnahme von Google.

Neue Sperren gegen Werbeblocker

Youtube wird von Google betrieben und finanziert sich zu einem großen Teil über Werbeeinnahmen. Seit einiger Zeit geht das Unternehmen stärker gegen Programme vor, die Werbung ausblenden. Dieses Mal wurde eine Methode angewandt, die dafür sorgt, dass viele Nutzerinnen und Nutzer keine Vorschaubilder mehr sehen. Stattdessen bleibt auf dem Bildschirm nur eine graue Fläche. Besonders betroffen scheinen manche Browser zu sein. So läuft Youtube mit dem Browser Opera GX bei vielen aktuell nicht mehr wie gewohnt – auch dann nicht, wenn gar kein zusätzlicher Werbeblocker installiert wurde. Das hängt damit zusammen, dass dieser Browser gewisse Elemente im Hintergrund blockiert, was Youtube offenbar als Grund für die Sperre nutzt.

Unterschiedliche Erfahrungen bei verschiedenen Browsern

Auf der Plattform Reddit (Online-Diskussionsforum) haben Betroffene berichtet, dass die Sperre vor allem bei Browsern greift, die auf Chromium basieren, sofern man bei Google eingeloggt ist. In anderen Fällen scheint Youtube hingegen noch ganz normal zu funktionieren. Einige Nutzerinnen und Nutzer berichten, dass Youtube weiterhin läuft, wenn man den Werbeblocker uBlock Origin zusammen mit bestimmten Browsern verwendet. Häufig kam es zu Meldungen aus den USA (USA), daher könnte es sein, dass diese Maßnahme derzeit nur in bestimmten Regionen aktiv ist.

Ziel: Mehr Menschen sollen ein Bezahl-Abo nutzen

Google weiß, dass es nie eine Sperre geben wird, die dauerhaft jeden Werbeblocker stoppt. Doch die nun gesetzten Schritte haben einen anderen Effekt: Manche Nutzerinnen und Nutzer geben frustriert auf und nehmen Werbung wieder in Kauf – oder wechseln gleich zum kostenpflichtigen Angebot Youtube Premium. Youtube Premium kostet derzeit 12,99 Euro (Monat). Personen, die studieren, zahlen 7,49 Euro (Monat). Wer dieses Angebot nutzt, sieht keine klassische Werbung mehr. Allerdings können Videomacher weiterhin Produkte vorstellen oder Kooperationen in ihren Videos erwähnen, und diese Hinweise bleiben bestehen. Mittlerweile zahlen laut Angaben aus dem März mehr als 125 Millionen Menschen weltweit für Youtube Premium.