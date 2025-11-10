Neues iPhone: DIESE fünf Satelliten-Funktionen plant Apple

Apple möchte sein iPhone in den kommenden Jahren so erweitern, dass es noch besser per Satellit kommunizieren kann. Diese Technik ist vor allem dann hilfreich, wenn kein Mobilfunkempfang vorhanden ist.

Schon jetzt kann ein iPhone in manchen Gebieten einen Notruf über Satellit senden. Laut einem Bericht (aus den USA) soll Apple nun weitere Möglichkeiten planen.

Aktueller Stand der Satellitenfunktion

Seit dem iPhone 14 (2022) können Nutzer in vielen Regionen über Satellit Hilfe anfordern, wenn kein Mobilfunknetz verfügbar ist. Zusätzlich können Standort-Daten übermittelt werden. In Teilen von Nordamerika ist es außerdem möglich, einfache Textnachrichten über das Satellitensignal zu versenden. Damit dieses System künftig mehr kann, braucht der Apple-Partner Globalstar stärkere Technik. Apple soll bereits beim Ausbau geholfen haben.

Mögliche Erweiterungen in den nächsten Jahren

Laut dem Bericht plant Apple fünf neue Erweiterungen:

Zugriff für einzelne Apps: Bestimmte Apps sollen später direkt Satellitenfunk nutzen können. Entwickler entscheiden selbst, ob und wie sie das einbauen.

Kartendienst mit Satellitenkontakt: Der Kartendienst von Apple soll künftig über Satellit kommunizieren können. So könnten Ortsinformationen auch ohne Mobilfunk besser übermittelt werden.

Nachrichten mit Bildern statt nur Text: Der Versand soll nicht nur Text enthalten, sondern auch einfache Bilder. Das wäre eine deutliche Erweiterung gegenüber dem jetzigen Stand.

Bessere Verbindung im Alltag: Momentan muss das iPhone unter freiem Himmel gehalten werden. Zukünftig soll die Verbindung auch funktionieren, wenn das Gerät etwa in einer Tasche steckt oder man sich in einem Auto befindet.

5G-Funk über Satellit: Mobilfunkmasten könnten später Satellitensignale empfangen und diese an Smartphones weitergeben. So würde das Netz an mehr Orten funktionieren.

Keine vollständige Internetverbindung über Satellit – vorerst

Ein Zugriff auf das Internet, Videoanrufe oder lange Telefonate sind laut dem Bericht zunächst nicht geplant. Es könnte sich jedoch ändern, falls Apple mit der Firma SpaceX (USA) zusammenarbeitet. SpaceX bietet mit Starlink Satelliten-Internet an. Es gibt Vermutungen, dass Starlink sogar den bisherigen Partner Globalstar übernehmen könnte. Beide Unternehmen könnten dann gemeinsam Dienste anbieten, die zusätzlich kosten würden.