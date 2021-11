Die New Yorker Rockband "Brass Against", die eigentlich für ihre Coverversionen klassischer Hits bekannt ist, kommt nächstes Jahr nach Wien und Graz.

Die Band, die vor zwei Tagen mit der "Pinkel-Eskapade" ihrer Frontfrau auf sich aufmerksam machte, wird im kommenden Jahr zwei Konzerte in Österreich geben. Am 07. Juni im ppc in Graz und am 08. Juni im Kultklub Flex in Wien.

Bei einem Konzert in Florida spielte die Band eine Interpretation von "Wake Up" von Rage Against The Machine, als Frontfrau Urista einen Fan auf die Bühne einlud. Nachdem sie ihn gebeten hatte, sich hinzulegen, zog sie ihre Hose herunter und urinierte auf den Mann. Es ist unklar, ob der Fan von der Tat im Voraus wusste, aber er schien nicht sehr beunruhigt zu sein, selbst als Urista auf ihn urinierte.



Sophia Urista pees on Fans face live on stage pic.twitter.com/5dJVt0aBwK

— World Latin Honey (@WorldLatinHoney) November 14, 2021

"Wir hatten gestern Abend eine tolle Zeit im Welcome to Rockville. Sophia ließ sich mitreißen. Das ist nicht etwas, was der Rest von uns erwartet hat, und es ist nichts, was Sie auf unseren Shows wieder sehen werden. Danke, dass du es gestern Abend gebracht hast, Daytona", twitterte die Band von ihrem offiziellen Account im Namen von Sophia Urista.



We had a great time last night at Welcome to Rockville. Sophia got carried away. That's not something the rest of us expected, and it's not something you'll see again at our shows. Thanks for bringing it last night, Daytona.

— Brass Against (@BrassAgainst) November 13, 2021