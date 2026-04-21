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Markus Kaser.
© Spar

"Kleinkrämerei"

Spar-Vizechef übt Kritik an Regierung

21.04.26, 15:10
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Ampelregierung betreibe "Kleinkrämerei", Großes fehle, sagt Spar-Vize-Vorstandsvorsitzender Markus Kaser.  

Wien. Beim Spar-Foodsalon präsentierte Markus Kaser, Vize-Vorstandsvorsitzender von Spar, gemeinsam mit Lisa Gadenstätter die Eigenmarken als zentralen Erfolgsfaktor im Lebensmittelhandel. Die rund 10.000 Eigenmarken machen 45% des Spar-Umsatzes aus, 73 Millionen S-Budget-Energiedrink-Dosen wurden 2025 verkauft und 21 Millionen Eiskaffeebecher.

"Bei Spar-Marken gibt es keine Shrinkflation"

"Bei Spar-Marken gibt es keine Shrinkflation“, sagte Kaser und kündigte an: Industriemarkenartikel, die plötzlich kleiner werden und das Gleiche kosten, werde man bei Spar aussortieren.

Damit war er auch schon bei der ersten Regierungsmaßnahme: Das Shrinkflation-Gesetz gilt seit April und sei „schlecht gemacht, weil sich die Händler um alles kümmern müssen und sogar Strafen zahlen“, falls nicht richtig ausgezeichnet wird. Die Regierung habe den einfachsten Weg gewählt, der den Handel belaste.

Eine wahre Bürokratie-Lawine sei die Mehrwertsteuer-Senkung ab 1. Juli – beim Wurstsemmel kostet die Semmel dann 4,9% Umsatzsteuer, die Wurst weiterhin 10%. Allein „die Umprogrammierung kostet Millionen“. Die Regierung übe sich in „Kleinkrämerei“, Großes wie Entlastung bei der Energie fehle...   

Trends

Mit den Eigenmarken treibe Spar auch Trends voran wie bewusste und regionale Ernährung. Hinter dem Erfolg der Spar-Marken stehe eine konsequente Sortimentsstrategie. Die mehr als 10.000 Spar-Markenprodukte decken dabei das gesamte Spektrum
ab – von S-Budget über SPAR Natur*pur bis hin zu SPAR PREMIUM.  

S-Budget ist mit einer Milliarde Umsatz im Jahr 2025 die umsatzstärkste Spar-Marke (8% Umsatzplus). Spar Vital mit 15% Umsatzplus ein Wachstumstreiber.

Markus Kaserff

Markus Kaser, stv. Vorstandsvorsitzender von SPAR, mit Lisa Gadenstätter beim Spar Foodsalon in Wien.

© Spar

Insgesamt setzte die Spar Österreich Gruppe im Vorjahr 22,28 Milliarden Euro um und beschäftigte 93.400 Mitarbeiter. Neben Österreich ist man auch in Italien, Kroatien und Slowenien aktiv, in Tschechien betreibt man Einkaufscenter.

In Österreich selbst setzte man 10,82 Milliarden Euro um, an 1,514 Standorten und behauptet die Marktführerschaft mit 36,2% Marktanteil im Lebensmitteleinzelhandel.

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