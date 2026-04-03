WM 2026: Supercomputer sieht Halbfinal-Chance für ÖFB-Team

KI-Simulation zur WM 2026: Österreich mit 74 Prozent K.o.-Chance – sogar das Halbfinale ist im Bereich des Möglichen. Der Schlüssel ist die Gruppenphase, besonders Platz zwei könnte frühe Duelle mit Topteams wie Spanien oder Uruguay bringen.

Am 1. Juni testet Österreich gegen Tunesien, am 10. Juni folgt die Generalprobe in Kalifornien. Nur einen Tag später, am 11. Juni 2026, wird die WM in den USA, Kanada und Mexiko eröffnet – und die Zahlen machen Mut. Eine Simulation zeigt: Für das ÖFB-Team ist mehr möglich als nur ein Achtungserfolg.

K.o.-Phase fast fix – Halbfinale kein Hirngespinst

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick: In rund 74 Prozent aller Fälle erreicht Österreich die K.o.-Phase. Das ist klar das wahrscheinlichste Szenario.

Noch spannender:

21,5 % Achtelfinale

9,3 % Viertelfinale

3,5 % Halbfinale

Der Schlüssel liegt in der Gruppe J. Am häufigsten landet Österreich auf Platz zwei (bis zu 50 %), auch Rang drei (bis zu 29 %) reicht oft für den Aufstieg.

Diese Gegner warten im Sechzehntelfinale

Das neue WM-Format bringt sofort Druck: Schon im Sechzehntelfinale warten Topteams.

Als Gruppenzweiter:

Duell mit dem Sieger der Gruppe H

wahrscheinlich: Spanien oder Uruguay

Als Gruppensieger:

Gegner ist der Zweite aus Gruppe H

deutlich bessere Ausgangslage

Als Gruppendritter:

Gegner abhängig von Konstellation

häufig: Frankreich, England oder Brasilien

Gerade Platz zwei birgt das größte Risiko – hier wartet meist ein Favorit.

Achtelfinale: Chancen bleiben bestehen

Schafft es Österreich weiter, bleibt der Weg offen. Laut Simulation erreicht das Team in rund 21 Prozent der Fälle das Achtelfinale, etwa 9 Prozent schaffen sogar den Sprung ins Viertelfinale.

Mit einem günstigen Turnierverlauf – etwa als Gruppensieger – steigen die Chancen deutlich.

Zahlen zeigen klare Entwicklung

Nur rund 26 Prozent aller Simulationen enden bereits in der Gruppenphase. Drei von vier Szenarien führen Österreich in die K.o.-Phase.

Auch die Form passt: 14 Siege in den letzten 24 Spielen, dazu ein Torverhältnis von 53:21. Der Kader bringt rund 263 Millionen Euro Marktwert auf den Platz – und viel Erfahrung aus Topligen.

Die Daten zeigen: Österreich reist mit realistischen Chancen zur WM – und darf vom großen Wurf zumindest träumen.