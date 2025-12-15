Oberösterreich startet Zukunftsoffensive in der Medizin

OÖ startet eine gemeinsame Hightech-Initiative für die Medizin von morgen.

OÖ. Mit der neuen Forschungsinitiative „Personalisierte Technische Medizin“ bündeln Oberösterreichs führende Institutionen erstmals ihre Kräfte: JKU, IT:U, FH OÖ und das Kepler Uniklinikum arbeiten gemeinsam an medizinisch-technischen Innovationen der nächsten Generation. Unterstützt wird das Netzwerk von der Wirtschaftskammer OÖ, um Forschung schneller in die Wirtschaft und direkt zu Patientinnen und Patienten zu bringen. Die Initiative verfügt über eine Grundfinanzierung von jährlich drei Millionen Euro, die durch Drittmittel deutlich wachsen soll.

Inhaltlich stehen vier Zukunftsbereiche im Zentrum: Biosensorik, Medical Data Science, Telemonitoring sowie Robotik und Mechatronik. Ein eigener Forschungs-Call hat bereits 35 Projekte hervorgebracht. Parallel entsteht ein neuer Joint-Masterstudiengang, der Expertinnen und Experten für diese Zukunftsfelder ausbilden soll. Ziel ist es, Oberösterreich als führenden Standort für Hightech-Medizin zu etablieren und moderne Behandlungsmethoden rascher verfügbar zu machen.