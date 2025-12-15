Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Oberösterreich startet Zukunftsoffensive in der Medizin
    © Land OÖ
  • Oberösterreich startet Zukunftsoffensive in der Medizin
    © Getty

Medizin-Revolution

Oberösterreich startet Zukunftsoffensive in der Medizin

15.12.25, 13:43
Teilen

OÖ startet eine gemeinsame Hightech-Initiative für die Medizin von morgen. 

OÖ. Mit der neuen Forschungsinitiative „Personalisierte Technische Medizin“ bündeln Oberösterreichs führende Institutionen erstmals ihre Kräfte: JKU, IT:U, FH OÖ und das Kepler Uniklinikum arbeiten gemeinsam an medizinisch-technischen Innovationen der nächsten Generation. Unterstützt wird das Netzwerk von der Wirtschaftskammer OÖ, um Forschung schneller in die Wirtschaft und direkt zu Patientinnen und Patienten zu bringen. Die Initiative verfügt über eine Grundfinanzierung von jährlich drei Millionen Euro, die durch Drittmittel deutlich wachsen soll.

Inhaltlich stehen vier Zukunftsbereiche im Zentrum: Biosensorik, Medical Data Science, Telemonitoring sowie Robotik und Mechatronik. Ein eigener Forschungs-Call hat bereits 35 Projekte hervorgebracht. Parallel entsteht ein neuer Joint-Masterstudiengang, der Expertinnen und Experten für diese Zukunftsfelder ausbilden soll. Ziel ist es, Oberösterreich als führenden Standort für Hightech-Medizin zu etablieren und moderne Behandlungsmethoden rascher verfügbar zu machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden