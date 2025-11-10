Alles zu oe24VIP
Julia Raich
© Instagram

Cooler Ohrwurm

Julia Raich: Neue Single „Ich will nur“ zeigt Female Empowerment und Selbstbestimmung

10.11.25, 21:02
Julia Raich startet mit ihrer neuen Single „Ich will nur“ , einem Song über Freiheit, Selbstbestimmung und Leidenschaft, voll durch.

„Ich will nur“ beginnt wie eine klassische Flirt-Hymne, entwickelt sich aber zu einer emotionalen und mitreißenden Geschichte. Julia Raich erzählt von Freiheit, Selbstbestimmung und Leidenschaft und schafft damit ein Stück moderne Female Empowerment-Musik. Die Künstlerin folgt dabei keinem Schema sondern überzeugt mit unverwechselbarer Stimme, Bühnenerfahrung und Ausstrahlung.

Bühne, TV und Viral-Erfolge

Julia Raich

Julia Raich

© Instagram

Julia Raich ist regelmäßig auch als Moderatorin auf oe24.TV zu sehen. Dazu tritt sie auf großen Bühnen auf, etwa als Support bei der "Starnacht am Neusiedlersee" 2024 oder in der Wachau 2025. Ein TikTok-Clip ihres STARnacht-Auftritts erreichte über 500.000 Views.

Raich trat bereits mit Heino, Jürgen Drews, den Kastelruther Spatzen und den Nockis auf. Mit jahrelanger Musical-Erfahrung und dem Gewinn des "Opening-Newcomer"-Contests im MEGAPARK Mallorca zeigt sie ihre Vielseitigkeit und Unangepasstheit.

