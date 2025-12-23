Letzte Printausgabe von Schweizer Zeitung "20 Minuten" erschienen

Gratis-Zeitung erreichte zeitweise rund 1,3 Mio. Leserinnen und Leser - Wird online weitergeführt

Nach 26 Jahren ist in der Schweiz am Dienstag die letzte gedruckte Ausgabe der Gratis-Zeitung "20 Minuten" erschienen. Sie hatte bei ihrem Start 1999 den Schweizer Medienmarkt mit großen Schlagzeilen, kurzen Texten und vielen Fotos revolutioniert und fand eine Reihe Nachahmer. Die Zeitung erreichte mit der Printausgabe zeitweise rund 1,3 Mio. Leserinnen und Leser. Online und als App gibt es "20 Minuten" weiterhin.

"Eine Ära endet, eine neue beginnt"

Das unterstrich die Redaktion mit ihrer Schlagzeile auf der letzten Ausgabe: "Eine Ära endet, eine neue beginnt." Die Zeitung zählt zu den reichweitenstärksten Onlinemarken der Schweiz. Sie wird von der TX Group (früher Tamedia) herausgegeben.

"20 Minuten" lag vor allem an Bahnhöfen und Knotenpunkten mit viel Publikum aus. Der Erfolg der durch Werbung finanzierten Gratis-Zeitung brachte andere Verlagshäuser auf den Plan, doch wurden mehrere ähnliche Produkte längst wieder eingestellt.