Kaum jemand weiß es: Deshalb ist Sonnencreme im Flugzeug ein Muss!

Wussten Sie, dass Ihre Haut beim Fliegen schneller altert – ohne dass Sie es merken? UV-A-Strahlung im Flugzeug ist ein echter Falten-Booster. Warum Fensterplätze heimlich Kollagen killen – und wie Sie Ihre Haut ganz easy davor schützen, lesen Sie hier.

Man denkt an Jetlag, trockene Luft oder geschwollene Beine. Aber kaum jemand weiß: Ein Flugzeug ist auch ein regelrechter UV-A-Beschleuniger – und damit Gift für die Haut. Während man gemütlich am Fensterplatz sitzt, ein Filmchen schaut oder aus dem Fenster auf die Wolken glotzt, wird die Haut im Stillen von etwas ganz anderem bombardiert: UV-A-Strahlung. Und die hat es richtig in sich.

UV-Strahlung im Flugzeug: Die unsichtbare Gefahr für Ihre Haut

In der Reiseflughöhe von rund 9.000 bis 10.000 Metern ist die Atmosphäre deutlich dünner – und damit der natürliche Schutz vor UV-Strahlung stark reduziert. UV-B-Strahlen, die für Sonnenbrand verantwortlich sind, werden von Flugzeugfenstern größtenteils abgeblockt – aber UV-A-Strahlen? Die kommen fast ungefiltert durch.

Das Tückische: UV-A ist der stille Alterungs-Booster.

Die Strahlung dringt tief in die Haut ein, zerstört Kollagen, fördert Pigmentflecken, Falten und langfristig sogar das Risiko für Hautkrebs – und das ganz ohne sichtbaren Sonnenbrand als Warnsignal.

Vielflieger:innen & Flugpersonal besonders gefährdet

Eine Studie, veröffentlicht im Journal of the American Medical Association Dermatology aus dem Jahr 2015, macht das Ausmaß deutlich: Bereits eine Stunde Flug in 9.000 Metern Höhe setzt Sie etwa derselben Menge UV-A-Strahlung aus wie 20 Minuten Solarium. Das klingt nicht nur erschreckend – es ist es auch. Gerade Vielflieger:innen, Piloten oder Flugpersonal tragen hier ein erhöhtes Risiko. Doch auch als Passagier:in sollten Sie sich schützen.

Wann und wie oft sollte man im Flieger cremen?

Am besten tragen Sie die Sonnencreme noch vor dem Boarding auf – Achten Sie dabei auf:

Lichtschutzfaktor 30 oder höher

Breitbandfilter gegen UV-A und UV-B

Leichte, nicht fettende Textur, damit’s auf engem Raum nicht klebt

Wenn Sie länger als 4 Stunden fliegen, gilt: einmal nachcremen. Besonders im Gesicht, auf dem Dekolleté, an den Händen – überall dort, wo Licht durchs Fenster kommt. Und ja: Auch im Winter, auch bei bewölktem Himmel.

Bon Voyage – aber mit LSF!