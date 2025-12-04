Alles zu oe24VIP
"Cloud Dancer"
© PANTONE

Pantone-Sieger

"Cloud Dancer": DAS ist die Farbe des Jahres 2026

04.12.25, 15:59
Pantone hat seine Farbe des Jahres 2026 vorgestellt: "Cloud Dancer". Die sanfte Weißnuance soll Gelassenheit vermitteln – und spiegelt laut Institut wider, wie sich gesellschaftliche Strömungen in Farbe ausdrücken. 

Das Pantone Color Institute wählt jährlich einen Ton, der den kulturellen Zeitgeist widerspiegelt. Für 2026 entschied sich das Team für "Cloud Dancer", ein ausgewogenes Weiß, das laut Pantone Ruhe und Gelassenheit transportiert.

Warum gerade "Cloud Dancer"?

Die Nuance soll eine ausgleichende Wirkung haben. Pantone beschreibt sie als "ausgewogen", mit einem Gefühl von Gelassenheit. In einer zunehmend technisierten Umgebung soll der Ton eine beruhigende Komponente bieten und zu stillen Momenten anregen.

Farb-Expertin Leatrice Eiseman betont, dass "Cloud Dancer" mit Neubeginn verbunden werde und den Wunsch nach einem frischen Start symbolisiere. Für Pantone Vize-Präsidentin Laurie Pressman bleibt der Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen entscheidend – seit 1999 filtert Pantone globale Einflüsse durch die Sprache der Farbe.

Weißnuance in Mode und Design

Pantone

Pantone "Cloud Dancer"

© Pantone

„Cloud Dancer“ verkörpert laut Pantone natürliche Silhouetten und Materialien wie Federn. Bereits jetzt zeigen sich entsprechende Trends: Federn prägten zahlreiche Looks am Met Gala-Teppich, Emma Stone trug eine weiße Bubble-Kreation in Venedig und Rosalía setzte zuletzt auf klare Weißtöne. Auch im Interieur wird der Ton als „Klarheit ohne Kälte“ beschrieben und harmoniert gut mit Holz oder Stein.

