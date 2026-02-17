Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 17.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Mehr Feingefühl und Verständnis! Dann kann die Liebe besser gedeihen.

Beruf: Tauschen Sie sich mit anderen aus, holen Sie sich neue Informationen!

Fitness:Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken, das erspart viel Energie!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Spielen Sie Ihre romantische Seite aus. Die ist heute sicher gefragt.

Beruf: Gesprächs- und Verhandlungstag. Wirtschaftliche Kompetenz ist wichtig.

Fitness:Endlich wieder etwas geselliger? Dann kommt auch Lebensfreude auf.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Halten Sie etwas mehr Abstand, um Ihre Haltung überdenken zu können!

Beruf: Zeit, auch in wirtschaftlicher Hinsicht umzudenken. Viel sparsamer!

Fitness: Ziemlich anstrengender Tag. Pausen einlegen, statt sich zu übernehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie sind bestimmt begehrt. Nur nicht gleich zu viel Erwartungsdruck!

Beruf: Wer sich Zeit mehr zum Zuhören nimmt, kann sich sinnvoller einbringen.

Fitness:Freuen Sie sich auf positives Feedback, das Ihre Laune heben wird.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie sehr einfühlsam, Verständnis ebnet die Wege zur Zuneigung.

Beruf: Je kooperativer Sie sich zeigen, desto besser geht alles von der Hand.

Fitness:Seien Sie achtsamer und geduldiger und machen Sie sich keinen Druck!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wenn Sie es auf Streit ankommen lassen, könnten Sie es bald bereuen.

Beruf: Finanzielle Differenzen? Trotzdem konstruktiv und kooperativ bleiben!

Fitness:Unruhe und Hektik führen zu Fehlern. Also durchatmen und fokussieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Schluss mit lockeren Flirts! Es ist Zeit, mehr Gefühl zu investieren.

Beruf: Mehr Interesse für die Vorschläge anderer! Sorgen Sie für Fairness!

Fitness:Mäßigen Sie Ihr Tempo und passen Sie es rücksichtsvoll an andere an!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie sich endlich Zeit für die Liebe! Man freut sich auf Sie.

Beruf: Es lohnt sich heute zu reden, um Differenzen aus der Welt zu schaffen.

Fitness:Gute Lane, positive Resonanz. Schonen Sie sich aber physisch noch!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Einfühlsamer und verständnisvoller! Nehmen Sie sich ein wenig zurück!

Beruf: Machen Sie keinen Druck, das könnte das Teamwork empfindlich stören!

Fitness:Viel geduldiger und gelassener, um Nerven und Kreislauf zu schonen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Verlangen Sie nicht zu viel! Mit Empathie kommen Sie eher ans Ziel.

Beruf: Legen Sie nicht voreilig los! Stimmen Sie sich erst mit anderen ab!

Fitness:Immer mit der Ruhe! Mehr Rücksicht auf andere täte auch Ihnen gut.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Feinfühlige Zurückhaltung trägt Ihnen bestimmt mehr Sympathien ein.

Beruf: Packen Sie nicht zu viel in den Tag! Einen Schritt nach dem anderen!

Fitness:Überlegt und konzentriert vorzugehen, ist gesünder als sich zu hetzen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sie fallen sicher angenehm auf und brauchen sich nur finden zu lassen.

Beruf: Sehr guter Tag für Banktermine und die Klärung finanzieller Belange.

Fitness:Sie sind motiviert und mental stark. Auch ein Tag für Ihre Schönheit.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.