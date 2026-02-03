Alles zu oe24VIP
NÖ: Revitalisierung bereits versiegelter Flächen
Flächenschonend

NÖ: Revitalisierung bereits versiegelter Flächen

03.02.26, 10:07
) Mit der neuen Fördermaßnahme „Reconstructing“ setzt das Land Niederösterreich einen gezielten Impuls für eine nachhaltige Weiterentwicklung des klein- und großvolumigen Wohnbaus.  

Ziel ist es, für Gebäude, deren bestehende Bausubstanz bereits derart schlecht bzw. in Mitleidenschaft gezogen und eine Sanierung nicht mehr möglich ist, einen gänzlichen bzw. überwiegenden Abbruch und eine anschließende Neuerrichtung eines Wohngebäudes auf der ursprünglichen Bauliegenschaft im Rahmen der Sanierung zuzulassen. Damit werde eine zeitgemäße, qualitätsvolle Wohnraumschaffung auf bereits genutzten Flächen gefördert. "Mit dieser Initiative stärkt Niederösterreich die Ortskernentwicklung, fördert leistbaren Wohnraum und setzt ein klares Zeichen für nachhaltigen Wohnbau – im urbanen wie auch im ländlichen Raum.“, so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). 

Aktiver Beitrag zu flächenschonendem Bauen

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Revitalisierung bereits versiegelter Grundflächen. Durch die Wiederbebauung bestehender Liegenschaften wird eine zusätzliche Neuversiegelung im unbebauten Umland vermieden und ein aktiver Beitrag zum flächenschonenden Bauen geleistet. Um diese Zielsetzung wirksam zu unterstützen, wird im Rahmen von „Reconstructing“ ein finanzieller Anreiz geschaffen. Die Ermittlung der Förderpunkte erfolgt nach den geltenden Sanierungskriterien, wodurch nachhaltige und qualitativ hochwertige Projekte gezielt begünstigt werden sollen.

