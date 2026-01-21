Nie wieder frieren: So ist Ihnen auch bei Minusgraden immer warm

Die eisige Kälte lässt uns frösteln, doch mit dem perfekten Zwiebellook bleiben wir auch bei Minusgraden angenehm warm. Wir verraten Ihnen die besten Tipps, wie Sie sich jetzt richtig anziehen, um der Kälte zu trotzen.

Bei diesen eisigen Temperaturen möchte man sich am liebsten in die kuschelige Decke verkriechen und gar nicht mehr aus dem Bett kommen. Doch die Realität ist gnadenlos, raus muss man trotzdem! Damit Sie der Kälte nicht hilflos ausgeliefert sind, gibt’s nur eine Lösung: der perfekte Lagenlook! Neben der richtigen Thermounterwäsche, spielen auch die darauffolgenden Schichten eine wichtige Rolle. So ziehen Sie sich an, um weder ins Schwitzen zu geraten noch zu frieren.

Die Basis-Schicht

© Getty Images

Die erste Schicht sollte eng anliegend sein und direkt auf der Haut getragen werden. Hier ist es besonders wichtig, dass das Material atmungsaktiv ist und Feuchtigkeit schnell abtransportiert. So bleibt die Haut trocken und angenehm warm. Ideal sind leichte T-Shirts oder Langarmshirts aus feiner Baumwolle oder Wolle. Diese natürlichen Materialien verhindern, dass man ins Schwitzen kommt, während sie gleichzeitig für eine angenehme Wärme sorgen.

Zusätzliche Schicht: Stylisch und funktional

Zwischen der Basis- und der mittleren Schicht können Sie eine weitere Lage hinzufügen, die sowohl funktional als auch stylisch ist. Dünne Blusen, Hemden oder Longsleeves bringen Struktur und verleihen dem Look einen modischen Touch. Besonders chic wird es, wenn Sie diese Schicht sichtbar lassen, etwa durch einen hervorgeblitzten Kragen, eine Knopfleiste oder durch das Umkrempeln der Ärmel.

Die mittlere Schicht: Wärmeschutz aus Naturmaterialien

Der wahre Geheimtipp gegen Kälte: Naturmaterialien! Es lohnt sich, in Kaschmir, Mohair und Wolle zu investieren, denn diese Stoffe sind nicht nur atmungsaktiv, sondern auch wahre Wärmespeicher. Ein hochwertiger Kaschmirpullover oder ein dicker Wollstrick sorgt nicht nur für eine angenehme Isolierung, sondern lässt auch die Kälte draußen und die Wärme drinnen. Achten Sie lediglich darauf, dass diese Schicht nicht zu eng sitzt, damit Sie sich noch frei bewegen können.

Eine dicke Jacke: Der ultimative Kälteschutz

© Getty Images

Ohne Jacke gehen wir natürlich nicht aus dem Haus. Diese muss vor allem wind- und wasserabweisend sein, denn was nützt der beste Look, wenn der eisige Wind trotzdem durchzieht? Schal, Mütze und Handschuhe sind die perfekten Accessoires, um Ihren Look abzurunden und gleichzeitig warm zu bleiben.

Zum Schluss: Sonnenbrille und Schuhe

Auch Sonnenbrillen sind ein Muss. Ja, Sie haben richtig gehört: Im Winter können die tief stehende Sonne und der blendende Schnee Ihre Augen extrem strapazieren. Außerdem bieten Sonnenbrillen auch einen zusätzlichen Schutz gegen eisigen Wind.

Schuhe sind ebenfalls entscheidend, wenn es darum geht, nicht zu frieren. Achten Sie darauf, dass Sie ein Paar mit breiten Profilsohlen aus Gummi wählen. Diese Schuhe halten die Füße nicht nur warm und trocken, sondern sorgen auch für einen sicheren Halt auf glatten, rutschigen Straßen.