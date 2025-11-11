Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Unfall beim Wiener Hauptbahnhof

Rettungs-Einsatz

Schwerer Unfall: Hubschrauber landet am Gürtel beim Hauptbahnhof

11.11.25, 18:31
Teilen

Nach einem Verkehrsunfall kam es zu einer Straßensperren. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber, der mitten auf dem Gürtel in der Nähe des Hauptbahnhofes landete.

Wien. Am Dienstagabend, um etwa 18 Uhr, kam auf der Höhe Gürtelbrücke beim Südtiroler Platz zu einem Verkehrsunfall. Wie die Berufsrettung Wien gegenüber oe24 bestätigt kam es zu einem Unfall zwischen einen Pkw und einem Fußgänger. Das Unfallopfer, ein Mann zwischen 20-30 Jahren, erlitt schwere Kopfverletzungen, wurde notfallmedizinisch versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die genauen Unfallumstände sind noch unklar.

Im Einsatz waren mehrere Teams der Rettung und der Polizei. Die Straße wurde abgesperrt.

Video zum Thema: Einsatz nach Unfall am Gürtel beim Hauptbahnhof

Kilometerlanger Stau

Für den Einsatz wurde der Gürtel rund um den Unfallort gesperrt. Der Rettungshelikopter landete mitten auf dem Wiedner Gürtel. In kurzer Zeit entstand ein kilometerlanger Stau. Inzwischen sind die Fahrstreifen wieder freigegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden