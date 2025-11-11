Schwerer Unfall: Hubschrauber landet am Gürtel beim Hauptbahnhof

Nach einem Verkehrsunfall kam es zu einer Straßensperren. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber, der mitten auf dem Gürtel in der Nähe des Hauptbahnhofes landete.

Wien. Am Dienstagabend, um etwa 18 Uhr, kam auf der Höhe Gürtelbrücke beim Südtiroler Platz zu einem Verkehrsunfall. Wie die Berufsrettung Wien gegenüber oe24 bestätigt kam es zu einem Unfall zwischen einen Pkw und einem Fußgänger. Das Unfallopfer, ein Mann zwischen 20-30 Jahren, erlitt schwere Kopfverletzungen, wurde notfallmedizinisch versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die genauen Unfallumstände sind noch unklar.

Im Einsatz waren mehrere Teams der Rettung und der Polizei. Die Straße wurde abgesperrt.

Video zum Thema: Einsatz nach Unfall am Gürtel beim Hauptbahnhof

Kilometerlanger Stau

Für den Einsatz wurde der Gürtel rund um den Unfallort gesperrt. Der Rettungshelikopter landete mitten auf dem Wiedner Gürtel. In kurzer Zeit entstand ein kilometerlanger Stau. Inzwischen sind die Fahrstreifen wieder freigegeben.