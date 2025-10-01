Größerer Stromausfall in Teilen Innsbrucks

In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck hat sich Mittwochnachmittag ein größerer Stromausfall ereignet.

Laut einem Bericht des ORF Tirol gingen in Pradl in circa 1.350 Haushalten für gut eine Stunde die Lichter aus. Um 15.50 Uhr war die Stromversorgung laut Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) wieder hergestellt.

Bagger schuld am Stromausfall

Grund für den Vorfall waren Grabungsarbeiten im Stadtteil Reichenau. Ein Bagger durchtrennte ein Stromkabel.