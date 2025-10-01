Größerer Stromausfall in Teilen Innsbrucks

In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck hat sich Mittwochnachmittag ein größerer Stromausfall ereignet.
Laut einem Bericht des ORF Tirol gingen in Pradl in circa 1.350 Haushalten für gut eine Stunde die Lichter aus. Um 15.50 Uhr war die Stromversorgung laut Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) wieder hergestellt.
- Immunität aufgehoben: FPÖ-Politiker wird für Ermittlungen ausgeliefert
- Berlin, New York, bald Antarktis? Mit 65 läuft Marina Oertwich ihren 86. Marathon
- Diebe geben sich als Mitarbeiter von Wiener Wasser aus
Bagger schuld am Stromausfall
Grund für den Vorfall waren Grabungsarbeiten im Stadtteil Reichenau. Ein Bagger durchtrennte ein Stromkabel.