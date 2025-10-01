Diebe geben sich als Mitarbeiter von Wiener Wasser aus

Die Trickdiebe versuchen sich damit Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen.

Seit August 2025 sind Trickdiebe in der Bundeshauptstadt aktiv, die sich als Mitarbeiter von Wiener Wasser ausgeben, sich wegen angeblicher Defekte Zugang zu den Wohnungen ihrer Opfer verschaffen, um Geld und Schmuck zu entwenden. Bisher sind der Polizei 14 Fakten mit einem Schaden von rund 30.000 Euro bekannt, warnte die Exekutive am Mittwoch.

Die Kriminalprävention empfiehlt, niemanden in die Wohnung oder ins Haus zu lassen, ohne sich vorher einen Dienstausweis des Magistrats der Stadt Wien zeigen zu lassen. Lassen Sie sich im Zweifel die Telefonnummer der entsprechenden Dienststelle geben und fragen Sie dort nach, ob derzeit Mitarbeiter an Ihrer Wohnadresse eingesetzt sind. Beim Verdacht eines Betruges sei sofort die Polizei unter 133 zu alarmieren.