Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Einbrecher Symbol
© Getty Images

Zutritt zu Wohnung

Diebe geben sich als Mitarbeiter von Wiener Wasser aus

01.10.25, 15:47
Teilen

Die Trickdiebe versuchen sich damit Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen. 

Seit August 2025 sind Trickdiebe in der Bundeshauptstadt aktiv, die sich als Mitarbeiter von Wiener Wasser ausgeben, sich wegen angeblicher Defekte Zugang zu den Wohnungen ihrer Opfer verschaffen, um Geld und Schmuck zu entwenden. Bisher sind der Polizei 14 Fakten mit einem Schaden von rund 30.000 Euro bekannt, warnte die Exekutive am Mittwoch.

Die Kriminalprävention empfiehlt, niemanden in die Wohnung oder ins Haus zu lassen, ohne sich vorher einen Dienstausweis des Magistrats der Stadt Wien zeigen zu lassen. Lassen Sie sich im Zweifel die Telefonnummer der entsprechenden Dienststelle geben und fragen Sie dort nach, ob derzeit Mitarbeiter an Ihrer Wohnadresse eingesetzt sind. Beim Verdacht eines Betruges sei sofort die Polizei unter 133 zu alarmieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden