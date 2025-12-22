NÖVOG-Bus-Offensive zwischen Ybbs und Wieselburg

Mit 1. Jänner 2026 übernimmt die NÖVOG sieben Linien in Ybbs. Moderne Busse und zusätzliche Fahrten sollen das Angebot aufwerten.

Mit Ende dieses Jahres heißt es in Ybbs (Bezirk Melk) Abschied nehmen: Die roten Stadtbusse werden 2026 dann Geschichte sein - und nicht mehr durch die Straßen rollen. Mit 1. Jänner übernimmt die NÖVOG (Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H.) die sieben Linien und ersetzt die bestehende Flotte mit "Leopoldi"-Bussen. Die barrierefreien Fahrzeuge werden vom langjährigen Partner N-Bus betrieben, wie die NÖVOG heute mitteilte.

Linie 5 auch samstags unterwegs

Zudem wird das öffentliche Nahverkehrsangebot etwa durch zusätzliche Verbindungen ergänzt: So soll die Linie 5, die zwischen Ybbs und Wieselburg verkehrt, künftig auch an schulfreien Werktagen und an Samstagen zur Verfügung stehen. Auf eine bessere Einbettung in den öffentlichen Verkehr, sprich Bus und Bahn, hat die NÖVOG bei der Umstrukturierung Rücksicht genommen. Damit sei eine Lösung geschaffen worden, die ein verlässliches Angebot sichere und spürbare Verbesserungen für die Fahrgäste mit sich bringe, so Verkehrslandesrat und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Linien werden auch aufgelassen

Wenig genutzte Verbindungen werden hingegen mit Jahresanfang aus dem Angebot entfernt. Das betrifft die Linie 7, die zwischen dem Bahnhof Ybbs an der Donau und Säusenstein fährt. Künftig besteht die Verbindung nur von Montag bis Freitag - und damit nicht mehr samstags, wie bisher üblich. Der neue Fahrplan kann über den Leopoldi Routenplaner der NÖVOG abgerufen werden. .