"Gott des Chaos"-Asteroid rast auf die Erde zu

Der Asteroid 99942 Apophis kommt der Erde am 13. April 2029 äußerst nahe.

Bereits im Juni 2004 wurde der Asteroid 99942 Apophis von Roy Tucker, David J. Tholen und Fabrizio Bernard entdeckt. Benannt wurde das 350 Meter große Objekt nach dem ägyptischen Gott der Zerstörung und des Chaos Apophis.

Die Experten der NASA haben nun berechnet, wie nahe der Asteroid der Erde kommt. Der „Gott des Chaos“ wird am 13. April 2029 in einem Abstand von 31.000 Kilometer an unserem Planten vorbeirasen. Dies ist näher, als etwa so mancher Satellit die Erde umkreist.

Eine Gefahr stellt der Asteroid damit aber nicht dar. Sofern die Berechnung der Experten stimmen, wird es zu keinem Einschlag kommen. Stattdessen entsteht für die Wissenschaft eine Chance, den Asteroiden aus großer Nähe zu untersuchen.