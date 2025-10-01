Alles zu oe24VIP
Arthaberplatz
Hotspot Favoriten

Drogen-Deal eskalierte: 42-Jähriger stach mit Messer zu

01.10.25, 12:48
Ein Verkauf von Drogen dürfte am Montagabend auf dem Arthaberplatz schief gelaufen sein. 

Ein Österreicher (39) und ein, wie sich später herausstellte 42-jähriger Staatenloser; gerieten sich bei einem Drogendeal in die Haare. Weil ihm der Verkäufer nicht die vereinbarte Menge Cannabis  übergab und Wechselgeld verweigerte, soll es zum Streit gekommen sein. Im Zuge dessen soll der Dealer das Handy des Käufers aus der Hand geschlagen und beschädigt haben.

Danach zückte er ein Butterflymesser und versuchte damit in den Oberkörper des 39-Jährigen zu stechen. Dieser schaffte es noch rechtzeitig auszuweichen. Das Opfer alarmierte daraufhin die Polizei. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später in der Nähe festgenommen werden. 

Bei einer Durchsuchung konnten die Polizisten eine geringe Menge Drogen sowie rund 450 Euro sicherstellen. Von der Tatwaffe fehlte vorerst jede Spur. 

Der 42-Jährige wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung, der Sachbeschädigung, des Diebstahls sowie nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Der 39-Jährige wurde ebenfalls nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.

