Zweite 12-Jährige missbraucht: Ermittlungen gegen gleiche Jugendbande
© oe24 / Fuhrich

Nach Freispruch

Zweite 12-Jährige missbraucht: Ermittlungen gegen gleiche Jugendbande

30.09.25, 15:51
Die Vorwürfe des zweiten Opfers sollen ähnlich dem aktuellen Fall sein.

Nur Tage nach dem umstrittenen Freispruch von zehn Jugendlichen, die rund um den Antonsplatz in Favoriten eine 12-Jährige zu Sex gezwungen haben sollen, werden erneut Vorwürfe gegen die gleiche Bande laut. 

Die Staatsanwaltschaft bestätigte bereits gegenüber mehreren Medien, dass gegen praktisch die gleichen Angeklagten, es gilt die Unschuldsvermutung, erneut ermittelt wird. Wegen eines Sexualdeliktes. Auch in diesem Fall soll das Opfer ein Mädchen im Alter von 12 Jahren sein, auch diese Übergriffe sollen sich rund um den Antonsplatz ungefähr zur gleichen Zeit abgespielt haben. 

Puls24 berichtete bereits im Mai über das weitere Opfer im Detail. "Ich habe eine Überraschung für dich". Mit diesen Worten soll die zweite 12-Jährige beispielsweise in einem Stiegenhaus in Favoriten zum Oralsex gezwungen worden sein", schrieb der Sender damals.  Wieder Vorwürfe wegen Missbrauchs und schwerer Nötigung.

