Messer-Stecher (22) aus Bayern in Braunauer Hotel gefasst

Der 20-Jährige wurde von den deutschen Behörden wegen Mordversuchs gesucht.

Bayern/OÖ. Vor einem Lokal im bayrischen Altötting soll ein 20-Jähriger mit einem Messer auf einen Türken (22) eingestochen haben. Das Opfer erlitt Stichverletzungen im Bauch, schwebte nach der Attacke auf offener Straße am Samstag in Lebensgefahr. Nach einer Not-Operation soll der 22-Jährige mittlerweile wieder stabil sein.

Seit dem Vorfall fehlte von dem mutmaßlichen Messer-Stecher allerdings jede Spur. Die deutschen Behörden, die von einem Mordversuch ausgehen, hatten zuvor um Amtshilfe ersucht. Nun wurde der junge Mann in einem Oberösterreichischem Hotel in Braunau vom Einsatzkommando Cobra gefasst und festgenommen. Er wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Hintergründe und Motiv der Tat sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.