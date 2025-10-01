Alles zu oe24VIP
Staatsanwaltschaft

Immunität aufgehoben: FPÖ-Politiker wird für Ermittlungen ausgeliefert

01.10.25, 16:45
Der Immunitätsausschuss des burgenländischen Landtags hat sich am Mittwoch für die Aufhebung der Immunität des FPÖ-Abgeordneten Sandro Waldmann ausgesprochen, hieß es auf APA-Anfrage.  

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hatte die Auslieferung für Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Körperverletzung bei einer Veranstaltung Anfang August beantragt.

Waldmann soll im Sommer beim Waldfest der Burschenschaft Langeck in Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) mit einem Mann aneinandergeraten sein. Dieser dürfte gestürzt sein und sich leichte Verletzungen zugezogen haben.

Das Verlangen der Staatsanwaltschaft auf Aufhebung der Immunität war am Mittwoch im Ausschuss debattiert und zur Abstimmung gebracht worden. Es fiel dann der einstimmige Beschluss, dem Landtag die Auslieferung zu empfehlen. Auf die Tagesordnung des Landtags kommt die Causa in der nächsten Sitzung am 16. Oktober. Nach dem entsprechenden Landtagsbeschluss ergeht eine Mitteilung an die Behörde, woraufhin diese dann ermitteln darf.

