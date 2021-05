WM-Leader Quartararo auf Pole in Jerez - Marquez stürzt

Der WM-Führende Fabio Quartararo hat sich die Pole Position beim MotoGP-Rennen im spanischen Jerez de la Frontera gesichert.

Der französische Yamaha-Pilot wird am Sonntag (14.00 Uhr/live Servus TV) vor dem Italiener Franco Morbidelli (Yamaha) und dem Australier Jack Miller (Ducati) die erste Reihe anführen. Nur von Position 14 startet Superstar Marc Marquez, der Spanier war zuvor auf seiner Unglücksstrecke im Abschlusstraining gestürzt.

Der achtfache Weltmeister baute in Kurve 7 einen aufsehenerregenden Crash, konnte die Unfallstelle aber auf eigenen Beinen verlassen. Bei den folgenden Untersuchungen stellte sich heraus, dass er wohl keine schweren Verletzungen davongetragen hat.

Im vergangenen Juli hatte sich Marquez bei einem schweren Unfall in Jerez einen Bruch des rechten Oberarms zugezogen, der mehrere Operationen notwendig machte und ihn zu einer langen Pause zwang. Erst vor zwei Wochen kehrte er in Portimao in den Rennsport zurück.