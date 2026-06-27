Hitze-Schock & Lederhosen-Verbot für Stefan Mross

Die Live-Sendung "Immer wieder sonntags" von Stefan Mross könnte der extremen Hitzewelle zum Opfer fallen.

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Aufgrund der anhaltenden Hitzewelle steht die beliebte ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" im Europapark Rust vor der Absage. Wie die BILD berichtet, musste bereits die Probe am Freitag abgebrochen werden, und die für Samstag geplante Generalprobe wurde ebenfalls schon abgesagt.

Hintergrund ist, dass in der TV-Arena mit aufgedrehten Scheinwerfern sogar unfassbare 47,5 Grad gemessen wurden, was für die Zuschauer - vor allem die betagteren - und die Gäste auf der Bühne nicht mehr zumutbar wäre.

Beratungen laufen

Im Hintergrund berät man schon, ob die für Sonntag geplante Sendung überhaupt abgesagt werden muss. 2.000 Zuschauer werden erwartet, und es wäre unverantwortlich, den Fans und Gästen diese enormen Hitzezustände zuzumuten.

Dabei hielt das beliebte Format bisher allen Witterungen stand. Noch nie musste eine Show wetterbedingt abgesagt werden. Was aber bereits jetzt schon feststeht, ist, dass aufgrund der Wetterprognose von 35 Grad Moderator Mross dieses Mal auf keinen Fall eine Lederhose tragen darf. "Das Kostüm von Stefan Mross wird den Produktionsbedingungen angepasst", so eine Sprecherin des verantwortlichen Senders SWR.