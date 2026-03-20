TV-Beben: Aus für "Immer wieder sonntags"

TV-Schock für Schlager-Fans: "Immer wieder sonntags" wird abgesetzt.

Riesen-Knall in der TV- und Schlagerwelt. Die ARD setzt heuer nach über 30 Jahren die Kult-Sendung "Immer wieder sonntags" mit Star-Moderator Stefan Mross ab. 13 Live-Sendungen werden noch produziert, dann ist Schluss, wie der SWR gegenüber Focus.de bestätigte.

Die erste Sendung in diesem Jahr findet am 31. Mai und die letzte am 6. September statt. Ein Nachfolgerformat soll es nicht geben.

Sparmaßnahmen Grund für die Absetzung

Als Grund werden Sparmaßnahmen genannt. Das Geld soll einerseits gespart werden und andererseits in neue digitale Unterhaltungsformen investiert werden. Zusätzlich wollen ARD und SWR ein jüngeres und neueres Publikum anlocken.

SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler teilt in einem Statement mit: "Die Einstellung von 'Immer wieder sonntags' ist eine schmerzhafte Entscheidung, die wir sehr sorgfältig abgewogen haben und die uns angesichts des großen Erfolgs nicht leichtfällt. Die wirtschaftliche Situation des SWR lässt uns aber keine andere Wahl. "

Seit 2005 wird die Show von Stefan Mross moderiert und in einer Freiluft-Arena im Europa-Park nahe Freiburg produziert. Die zwölf Live-Sendungen im Jahr 2025 schauten im Schnitt 1,26 Millionen Menschen im ARD.