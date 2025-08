„Immer wieder sonntags“ mit Mross: Wird DIESE Österreicherin die neue Helene?

Premiere im deutschen Fernsehen: Romy Mayer aus Zwettl steht am Sonntag erstmals live bei „Immer wieder sonntags“ auf der Bühne – als Sommerhitkandidatin will die 31-Jährige das TV-Publikum begeistern.

Ein großer Moment steht bevor: Romy Mayer, Popschlager-Sängerin aus Zwettl in Niederösterreich, wagt den Sprung auf die große Fernsehbühne. Am Sonntag, dem 3. August 2025, tritt die 31-Jährige erstmals live in der beliebten ARD-Show „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross auf. Als Sommerhitkandidatin präsentiert sie dort einen ihrer Songs – und hofft auf die Unterstützung der Zuschauer.

Mehr lesen:

Denn bei dem TV-Format entscheidet nicht eine Jury, sondern das Publikum selbst. Per Telefon-Voting können die Fans live abstimmen, wer in die nächste Runde einzieht. Ab 10:00 Uhr wird die Sendung live aus dem Europapark in Rust ausgestrahlt – und für Romy könnte es der Beginn einer noch größeren Karriere sein.

Keine Unbekannte

Die Sängerin begeistert bereits seit einigen Jahren mit ihrer klaren Stimme und emotionalen Popschlager-Titeln. Ihre Lieder verbinden eingängige Melodien mit viel Gefühl – und treffen damit genau den Nerv eines modernen Schlagerpublikums. Zahlreiche Auftritte bei regionalen Veranstaltungen und im Radio haben Romy Mayer in der Szene bekannt gemacht. Jetzt will sie im deutschen Fernsehen durchstarten.





Für Romy geht ein Traum in Erfülung. Der Schritt auf die Live-Bühne von „Immer wieder sonntags“ ist für sie mehr als nur ein TV-Termin – es ist die Chance, sich einem Millionenpublikum zu zeigen, ihre Fangemeinde auszubauen und vielleicht sogar den Sommerhit des Jahres zu landen.

Wer mitfiebern und Romy Mayer unterstützen möchte, sollte am Sonntag unbedingt einschalten und zum Hörer greifen. Mit genügend Stimmen kann sie es in die nächste Runde schaffen – und ihrem Traum vom ganz großen Durchbruch ein Stück näherkommen.