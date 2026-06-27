Fans sorgen sich um Carmen Geiss

Reality-TV-Star Carmen Geiss sorgt erneut für viel Aufregung in den sozialen Netzwerken.

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Ein aktuelles Video aus dem Schminkstuhl zeigt die 61-Jährige stark verändert, was viele Fans irritiert und fassungslos zurücklässt. Sie teilte ein Video auf Instagram, das sie bei den Vorbereitungen für anstehende Dreharbeiten im Schminkstuhl zeigt. Eigentlich wollte die Kult-Blondine ihrer Community nur harmlose Einblicke in ihren Alltag geben, doch die Reaktionen der User fielen völlig anders aus als erwartet.

Zahlreiche Follower zeigten sich fassungslos über das extrem veränderte Aussehen der Jetset-Ikone. In den Kommentaren häuften sich schnell kritische Stimmen, die unter anderem auf "schiefe Augen" aufmerksam machten und feststellten, dass die TV-Millionärin kaum mehr wiederzuerkennen sei.

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Heftige Fan-Kritik und fiese Vergleiche

Die Kritik der Community fällt dabei gewohnt gnadenlos aus. Einige User verglichen sie in den Kommentaren sogar mit der berühmten "Katzenfrau" Jocelyn Wildenstein. Ein anderer Anhänger fragte gar provokant, ob Ehemann Robert Geiss mittlerweile eine neue Frau an seiner Seite habe.

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Es ist nicht das erste Mal in den letzten Wochen, dass das Gesicht der Millionärin für hitzige Diskussionen sorgt. Schon bei den renommierten WIBA-Awards in Cannes erntete sie für ihr Aussehen heftige Kritik, als sie sich in einer goldenen Pailletten-Robe präsentierte. Ein enttäuschter Fan urteilte damals bitter: "Schade, du siehst leider ganz schlimm aus, unecht".

Radikaler Beauty-Reset für 22.000 Euro

Hinter dem veränderten Aussehen steckt ein echter OP-Marathon. Bereits zu ihrem 60. Geburtstag gönnte sich Geiss ein aufwendiges Facelifting, das rund 22.000 Euro gekostet haben soll. In einer mehrstündigen Operation wurden unter anderem alte Hyaluron-Unterspritzungen restlos entfernt, die über die Jahre ihre Spuren hinterlassen hatten.

Damals betonte sie noch, dass sie sich mit dem Ergebnis zufrieden zeige und wieder aussehe wie mit 40 Jahren. Doch die jüngsten Reaktionen zeigen deutlich, dass die Community ihren radikalen Beauty-Wandel weitaus kritischer bewertet. Ob sich die Jetset-Lady von den bösen Kommentaren beeinflussen lässt, bleibt abzuwarten – die Kritik im Netz reißt jedenfalls vorerst nicht ab.