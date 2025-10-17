Djokovic: "Will wie LeBron bis 40 spielen & 25. Grand-Slam-Titel"

Novak Djokovic will seine Tennis-Karriere wie LeBron James und Cristiano Ronaldo bis über 40 hinaus verlängern. Der Serbe fühlt sich von den Sport-Legenden inspiriert und plant die Jagd auf seinen 25. Grand-Slam-Titel.

Novak Djokovic will seine Tennis-Karriere nach dem Vorbild von LeBron James und Cristiano Ronaldo bis in die Vierziger fortsetzen. "Langlebigkeit ist eine meiner größten Motivationen. Ich möchte wirklich sehen, wie weit ich gehen kann", sagte der 38-Jährige beim Joy Forum in Riad.

Inspiration durch Sport-Legenden

Der Serbe nannte konkrete Vorbilder: "LeBron James ist 40 und spielt immer noch stark. Cristiano Ronaldo, Tom Brady hat bis Mitte 40 gespielt. Das ist unglaublich. Sie inspirieren mich ebenfalls, deshalb möchte ich weitermachen." Djokovic könnte seine Karriere damit bis mindestens 2027 verlängern.

Jagd auf Grand-Slam-Rekord

Trotz zweier Jahre ohne Major-Titel verfolgt Djokovic weiterhin den Rekord: Ihm fehlt nur noch ein Grand-Slam-Erfolg zum 25. Titel, was den absoluten Rekord bei Frauen und Männern bedeuten würde. Nach Niederlagen gegen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz hatte er zwar Zweifel geäußert, bekräftigte aber seine Teilnahme an allen vier Majors 2026.

Einsatz für Tennis-Reformen

Djokovic nutzt seine Position auch für Veränderungen im Tennis. Als Mitgründer der Professional Tennis Players Association setzt er sich für höhere Preisgelder bei Grand Slams ein. "Ich möchte live miterleben, was für unseren Sport kommt", sagte der Serbe. "Tennis kann stark transformiert werden und ich möchte Teil dieses Wandels sein."