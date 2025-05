Alle Fotos von Nadja Abd el Farrag gelöscht

Im Alter von 60 Jahren ist Naddel vor wenigen Tagen in Hamburg verstorben. Jetzt sind alle ihre Fotos von Instagram verschwunden.

Ihr früher Tod war ein Schock für die Society-Welt. Sie wurde nur 60 Jahre alt, Nadja Abd el Farrag.

Naddel-Fotos von ihrem Instagram-Account verschwunden

In einer Hamburger Klinik erlag sie nach Berichten einem Organversagen im Zuge einer langjährigen Leberzirrhose. Jetzt sind plötzlich auch alle Naddel-Fotos von ihrem Instagram-Account verschwunden. Was steckt dahinter? Naddel vertraute ihrem Account dem Hamburger Immobilien-Unternehmer und Entertainer Andreas Ellermann an.

"Das hat mich sehr bestürzt"

Der löschte nach ihrem Tod alle Fotos und sagte der deutschen "Bild"-Zeitung: "Wir haben alle Beiträge gelöscht. Es kam in den letzten Tagen viel Kritik gegen mich, dass ich auf dem Instagram-Profil von Nadja Werbung für meine Projekte und mich gemacht habe. Und zwar von Leuten, die sich zu Lebzeiten nie um Naddel gekümmert haben und nicht mehr mit ihr in Verbindung gebracht werden wollten, weil sie sozial abgestiegen war. Das hat mich sehr bestürzt und betroffen gemacht.“

Das letzte Naddel-Posting

Weiter sagte er: „Nadja hat in den vergangenen zwei Jahren ausschließlich mit mir Projekte umgesetzt, wir haben auch privat Zeit verbracht, sie war Botschafterin meiner Stiftung gegen Altersarmut. Sie hat zu mir gesagt: ‚Pack rauf, die Videos! Auf meiner Seite muss auch mal was passieren‘. Sie hat sich über jeden Beitrag gefreut und mir die Zugangsdaten anvertraut.“

Ein Foto blieb noch über:

"Das war ihr Lieblingsbild. Ruhe in Frieden", ließ Ellermann schreiben - zum Abschied.