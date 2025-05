Naddels (†60) Millionär platzt der Kragen: "Sie war keine Alkoholikerin!"

Der Millionärsfreund der verstorbenen TV-Persönlichkeit holt jetzt zum Rundumschlag aus. Er kann es nicht fassen, dass jetzt plötzlich Wildfremde behaupten, Naddel gekannt zu haben.

Nadja Abd el Farrag, in der Öffentlichkeit vor allem als „Naddel“ bekannt, ist am 9. Mai 2025 im Alter von 60 Jahren verstorben. Wie der deutsche Privatsender RTL berichtet, soll die Beisetzung in den kommenden Tagen stattfinden – allerdings ausschließlich im engsten Freundes- und Familienkreis. Eine Gästeliste liegt aktuell noch nicht vor. Sicher ist jedoch: Naddels geliebte Golden-Retriever-Hündin Lilly wird sie auf ihrer letzten Reise begleiten.

Emotionen

Besonders emotional reagierte ihr langjähriger Wegbegleiter und Unterstützer Andreas Ellermann (60). Der Unternehmer machte im Gespräch mit RTL deutlich, dass er keine Showprominenz bei der Trauerfeier sehen will: „Jetzt brauchen die Leute nicht antanzen, nur um noch eine Instagram-Story zu machen.“ Wer ihr zu Lebzeiten keine Hilfe angeboten habe, solle sich nun nicht öffentlich in Szene setzen: „Jetzt ist es zu spät.“

Ellermann verteidigt Naddel

Ellermann nutzte die Gelegenheit auch, um mit kursierenden Gerüchten rund um Abd el Farrags Gesundheitszustand aufzuräumen. Die langjährige Begleiterin von Dieter Bohlen sei – entgegen vieler Schlagzeilen – keine Alkoholikerin gewesen: „Natürlich hat sie mal ein Glas Wein getrunken, aber es gab lange Phasen, in denen sie nur Kaffee oder Wasser trank.“

Kritik äußerte Ellermann vor allem an jenen, die sich jetzt öffentlich zu Wort melden, aber früher keine Verantwortung übernommen hätten: „Ihr habt sie gar nicht gekannt! Und ins Börserl habt’s auch nicht gegriffen – das war ich.“

Vom Bohlen-Glanz ins Reality-TV

Bekannt wurde Nadja Abd el Farrag Ende der 1980er-Jahre als Lebensgefährtin von Dieter Bohlen, mit dem sie zwischen 1989 und 1996 sowie erneut von 1997 bis 2001 liiert war. Auch nach dem Liebes-Aus blieb sie medial präsent: Unter anderem moderierte sie das Erotikmagazin „Peep“ und nahm an verschiedenen Reality-TV-Formaten teil, darunter „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sowie „Big Brother“. In der Schweiz war sie ebenfalls keine Unbekannte: Sie pflegte Kontakte zur Partyszene, unter anderem zum Zürcher Veranstalter Reto Hanselmann (43).





Unerfüllter Wunsch nach Liebe und Geborgenheit

In einem der letzten Interviews mit der Bild-Zeitung sprach Abd el Farrag offen über ihre Einsamkeit. Ihre Sehnsucht nach einer neuen Beziehung sei zuletzt unerfüllt geblieben: „Meine letzte feste Beziehung hatte ich vor fünf Jahren. Ich bin jetzt im letzten Drittel meines Lebens und möchte nicht mehr allein weitergehen.“ Ihr Wunsch: eine Hochzeit mit weißer Kutsche, idealerweise in Hamburg-Blankenese – blieb ein Traum.

Abschied im Netz

Auch auf Naddels offiziellem Instagram-Profil hat der Tod mittlerweile Spuren hinterlassen. Statt der gewohnten Postings ist dort nur noch ein einziges Bild zu sehen: Ein Schwarz-Weiß-Foto von Nadja Abd el Farrag mit einem sanften Lächeln, daneben eine brennende Kerze. Darunter stehen ihr Geburts- und Sterbedatum – und die schlichten Worte: „R.I.P.“