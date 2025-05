Die deutsche Promi-Dame starb am 9. Mai in einer Hamburger Klinik. Doch was ist zuvor passiert?

Fans und Freunde zeigen sich tief berührt vom Tod der deutschen Promi-Dame Nadja Abd el Farrag, die nur 60 Jahre alt wurde.

Mehr zum Thema

Viel durchgemacht im Leben

Sie starb am 9. Mai in einer Hamburger Klinik an Organversagen. Zuvor hatte "Naddel" mehr Tiefen als Höhen in ihrem Leben durchgemacht. Besonders in den Wochen und Monaten vor ihrem Ableben soll es ihr gar nicht gut gegangen sein. Einerseits, weil Nadja mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte - sie war schwer an einer Leberzirrhose erkrankt.

Nadja Abd el Farrag 1/17

2/17

3/17

4/17

5/17

6/17

7/17

8/17

9/17

10/17

11/17

12/17

13/17

14/17

15/17

16/17

17/17 © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty © getty

Finanzielle Sorgen

Andererseits plagten sie deutliche finanzielle Sorgen. Zuletzt soll Nadja laut Medienberichten bei ihrer Mutter gewohnt haben und musste mit einer Mini-Rente von 200 Euro auskommen.

In den letzten Monaten nahm sie keine Anfragen für Gespräche oder Auftritte mehr an, lebte völlig zurückgezogen. Désirée Nick übte nun im Gespräch mit der AZ deutlich Kritik an all jenen, die immer was von Naddel wollten, aber ihr nie halfen: "Ich bin gespannt, wer jetzt aus den Löchern gekrochen kommt und sich über sie äußert. Geholfen hat ihr keiner."